KUDER'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Başkanı Mücahit Bulut, farklı ülkelerden öğrencilerle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Kayseri'de yetişen öğrencilerin ülkelerine döndükten sonra Kayseri sanayisinin yeni pazarlara açılmasına yönelik projelerde nasıl yer alacağına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Mücahit Bulut ile Kırgızistan, Çat, Gürcistan, Nepal, Afganistan ve Mısır'dan eğitimleri için kente gelen üniversite öğrencileri, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ile bir süre görüştü. Ziyarette Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur da yer aldı. Dernek Başkanı Mücahit Bulut, dernekleri hakkında bilgi vererek 116 ülkeden 4 bine yakın öğrencinin Kayseri'de öğrenim gördüğünü belirtti. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu da 116 ülkeden öğrencilerin Kayseri'de eğitim görüyor olmasını çok önemli bulduğunu belirterek, bu öğrencilerin mezun olup ülkelerine döndüklerinde Kayseri sanayisinin yeni pazarlar arayışına destek verebileceklerini kaydetti.

Ziyarette KUDER Başkanı Mücahit Bulut ve Kırgızistan'dan gelen öğrenci tarafından Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'na Kırgız kaftanı ve Türk börkü giydirildi.