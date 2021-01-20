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Kulpak Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik parke yapımına başlandı

Develi Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Develi Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yürüttüğü parke çalışmaları kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Kulpak Mahallesinde 10 bin m2'lik parke yapımına başlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Seçimlerden önce söz verdiğimiz üzere alt yapı çalışmaları tamamlanmış kırsal mahallelerimizdeki parke çalışmalarımızı bir bir tamamlıyoruz. Son olarak ekiplerimiz Kulpak Mahallemizdeki çalışmalarını soğuk hava şartlarına rağmen devam ettiriyor. Çalışmaların şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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