Kültepe Müzesi Projesi Hayata Geçiyor

Memduh Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' çerçevesinde Kayseri'yi 'Müzeler Şehri' yapma yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kayadan oyma yapılacak Kültepe Müzesi için ihaleye çıkılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentin tarihi ve kültürel mirasına, Kültepe Kaniş Karum'dan başlayarak 6 bin yıllık köklü geçmişine yakışacak bir proje olan Kültepe Müzesi'ni hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı'nca Kültepe Müzesi Yapım işi için ihale yapılacak. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehrin çok önemli değerlerinden Kültepe- Kaniş Karum için kayadan oyma müze projesinin hazırlandığını ve 31 Mayıs'ta ihalesinin yapılacağını açıkladı. Bağpınar Mahallesi'nde Kültepe Müzesi Yapım İşi için açık ihale usulü ihale yapılacağını duyuran Büyükkılıç, kaya oyma, yüzey düzeltme, nakliye, kaya açma, duvar örme, sıva ve baca açma niteliği ve türü gibi işlerin yer alacağı ihale için tekliflerin 31 Ağustos saat 14.00'e kadar EKAP üzerinden alınacağını söyledi. Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı merkez olan Kayseri'nin “Müzeler Şehri” olarak anılması için emin adımlarla ilerleyen Başkan Büyükkılıç, Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmalarının devam ettiğini, burada çıkan eserler için yapılacak olan Kültepe Müzesi Projesi ile birlikte müze tamamlandığında yerin altındaki kültürel birikimin burada sergileneceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, tek bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliği taşıyan bu projenin kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacağını vurgulayarak, “Kayseri'miz açık hava müzesi niteliğinde, her köşesi ayrı bir tarih kokuyor. 70 yıldır Kültepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Kültepe Kaniş Karum'dan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserleri bu yapacağımız müzemizde sergileyeceğiz. Müzemiz, kayadan oyma bir müze olacak. Kayseri'ye bir yenilik katacak ve aynı zamanda Türkiye'de görseli ve uygulamasıyla kendisinden söz ettirecek önemli bir müze olacak” diye konuştu. Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki müzede, Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Tarih ve Endemik Bitkiler Buluşuyor/Kültepe-Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi ile yine UNESCO dünya belleğinde yer alan Kültepe tabletlerinin, 21 usta sanatçı ve 30'a yakın genç sanatçı tarafından özgün anlatım biçimiyle yorumlanmasıyla oluşturulan 50'ye yakın eserin yer aldığı Bellek Kültepe Sergisi'nin de gezilebileceğini sözlerine ekledi.