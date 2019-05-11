Kültür Elçileri Kayseri OSB'de Buluştu

Kayseri OSB ev sahipliği ile Kayseri'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar yemeğini düzenlendi.

Kayseri OSB'de düzenlenen İftar yemeğine, 120 'ye yakın farklı ülkeden 400 öğrencinin yanı sıra Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Medeniyetlerin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası öğrenci Akademisi Koordinatörü Ali Dursun katıldı. Medeniyetlerin Burçları Derneği Başkanı ve Uluslararası Öğrenci Akademisi Koordinatörü Ali Dursun; beş yıldır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi. Çad, Etiyopya, Gana, Liberya, Mozambik gibi yaklaşık 120 ülkeden 400 öğrencinin iftar programında buluştuğunu vurgulayan Dursun, "Buraya gelen yabancı öğrencileri, kendi ülkelerinde hissettirmek istiyoruz. Bu sayede, hem Türk kültürünü hem de konukseverliğini hatırlatmak amacındayız" dedi. İftar programında bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "Öncesi Rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı'na bizi kavuşturduğu için Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Sizlerle, böyle anlamlı, böyle mübarek bir ayın içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Ramazan ayı, birlik ve beraberlik duygularının yoğun bir şekilde yaşandığı paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma için iyi bir mektep, iyi bir fırsat ve imkândır. Biz, fikirlerimizi de kazancımızı da paylaşmayı kendimize görev edinen bir yapıyız. Dünyanın bir ucunda, bir yetim aç uyuyorsa, onun acısını yüreğimizde duyuyoruz. Bizler, paylaşmanın huzurunu, muhabbetin kıymetini unutmasın diye, her zaman çaba gösterdik.Zira sahip olduğumuz değerler, bize bunu tavsiye etmektedir. Sizler ülkemizin yükseköğretimini, kültürünü dış dünyaya en iyi şekilde yansıtacaksınız. Sizler, birer kültür elçilerisiniz. Hem kendi ülkenizin hem de Türkiye'nin kalkınmasına ve farklı kültürel kimliklerin bir arada ve barış içinde yaşamalarına katkıda bulunacaksınız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mübarek Ramazan ayında bu tarz buluşmaların dayanışma ve kaynaşmaya katkı sağladığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç organizasyona ev sahipliği yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kuruluna, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursan'a teşekkür etti.

İftar programı, yabancı öğrencilerin kısa film ve tanıtım filmi sunumlarının ardından sona erdi.