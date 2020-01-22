Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Şehir Kütüphanesi'nin açılışı için ilimize gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç tarafından Kayseri'de yapılan kültür ve turizm yatırımları ile şehrin beklentilerine ilişkin bilgi verildi. Başkan Büyükkılıç'ın açıklamalarını dinleyen Bakan Yardımcısı Demircan, Kayseri'nin marka hizmetler ve marka ürünlerle yoluna devam ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretine bakanlık bürokratlarının yanı sıra Vali Şehmus Günaydın ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette Kayseri ile ilgili bir sunum yaparak yatırımlar hakkında bilgiler verdi ve Kayseri'nin Kültür Turizm Bakanlığı'ndan beklentilerini anlattı. Kayseri'nin sahip olduğu değerlerle adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bu potansiyeli değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda 2020 yılını yatırım ve turizm yılı olarak nitelendirdik” dedi.

Yapmış olduğu sunumda Kayseri'deki kültür ve turizm değerlerinin durumuna ilişkin bilgiler aktaran Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Anadolu'daki ticaret tarihinin merkezi olan Kültepe'deki kazılardan bahsetti ve kazıların yılın 12 ayında yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Kayseri'nin köklü bir tarihe sahip kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, şehrin aynı zamanda bölgesinde cazibe merkezi olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Erciyes Kış Turizm Merkezi, yapımı süren Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayseri Mahallesi, balon turizmi, gastronomi ve sağlık turizmi çalışmaları, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultansazlığı, Hörmetçi Sazlığı ve yılkı atları, Kayseri'ye kazandıracakları müzeler ve kütüphane yatırımları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Misbah Demircan, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın açıklamaları üzerine Kayseri'nin marka hizmetler ve marka ürünlerle yoluna devam ettiğini ifade ederek, “Kayseri hem marka hizmet hem de marka ürün üretiyor” dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kayseri'nin beklentileri hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, ziyarette ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a kök boyadan yapılmış el dokuması kilim hediye etti ve bu önemli el emeği göz nuru olan değeri tanıtmak istediklerini söyledi.