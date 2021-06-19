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Kültüre yapılan saygısızlık temizlendi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan peribacalarındaki spreyle yazılmış yazılar, uzmanlar tarafından temizlendi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan peribacalarındaki spreyle yazılmış yazılar, uzmanlar tarafından temizlendi.


Yeşilhisar ilçesine bağlı Araplı Mahallesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyarlarla yazılan yazılar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi tarafından koordine edilerek Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlendi.

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