Kültürel etkinlikler Melikgazi'de bir başka güzel

Mustafa Palancıoğlu Melikgazililerin hoş ve güzel vakit geçirmeleri adına düzenlenen birçok farklı kültürel etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Birçok mahallede düzenledikleri etkinlik ve şenlikler ile vatandaşların sosyalleşerek eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfuslu bir ilçe olarak biz büyük bir aileyiz. Melikgazi'nin 58 farklı mahallesi var ve 58 mahalleye hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle pandeminin yaralarını sararken yeni yapmış olduğumuz birçok parkta etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde her yaştan vatandaşlarımız bu etkinliklerde bir araya geliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel zamanlar geçiriyoruz. Bu çerçevede düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımdan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyorum. Elimizden geldiği kadar bu etkinlikleri Melikgazi'de her noktada yapacağız. Açık hava sinema etkinlikleri, arabalı sinema etkinlikleri, salça günleri, park ve mahalle şenlikleri, konserler, yarışmalar ve farklı farklı etkinlikler, sportif, kültürel ve sanatsal çalışmalar ile Melikgazi'yi daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Allah huzur, birlik ve sağlık içerisinde nice etkinliklerde buluşmayı nasip etsin” dedi.