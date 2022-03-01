Kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre il genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Mahalles Uğur Sokak üzerinde bir kahvehanede 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 5 şahsın 370 TL para ve 104 oyun kâğıdı ile 'Yanık' diye tabir edilen kumar oynadıkları belirlenirken; kıraathane sahibine 'Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama' suçundan adli, diğer 5 kişiye ise 'kumar oynama' suçundan idari işlem uygulandı. 5 şahsa toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan polis ekiplerince Kocasinan ilçesi Yıldızevler mahallesi Doğu Garajında bulunan bir kıraathanede ise 5 şahsın 100 TL para ve 104 oyun kağıdı ile 'Yanık' tabir edilen kumar oyunu oynadıkları tespit edildi. Kıraathane sahibine 'Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama' suçundan adli, diğer 5 şahsa ise 'kumar oynamaktan' idari işlem uygulandı. 5 şahsa toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulanırken toplamda 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı.