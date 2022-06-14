Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğince il merkezinde bulunan umuma açık işyerlerinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara operasyon düzenlendi. Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 5 bin 457 TL para cezası uygulanırken işyerini çalıştıran şahsa da 'Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan

Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerce Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan ruhsatsız bir işyerinde yapılan operasyonda ise 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. İşyerini çalıştıran şahsa 'Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye de Kabahatler Kanunu gereğince toplam 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Her iki kumar olayında toplam 7 şahsa 12 bin 773 TL para cezası uygulandı ayrıca oyun masalarından ele geçirilen toplam 340 TL para da birimlere teslim edildi.