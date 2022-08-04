Kumar oynayan 8 kişiye 14 bin TL ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kent merkezinde bulunan umuma açık işyerlerinde kumar oynayan ve oynatan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajında bulunan kahvehaneye operasyon yapıldı. Salonda bir masa etrafında 4 şahsın 104 oyun kağıdı, 1 adet yazboz koçanı ve 150 TL. para ile 'Çanak' tabir edilen oyunu oynadıkları görüldü. İşyerini ortak çalıştıran 2 kişiye 'Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında ise 'Kabahatler Kanunu' gereğince idari yaptırım kararı uygulanarak toplam 7 bin 276 TL para

cezası uygulandı.

Yine ekiplerce Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan ruhsatsız bir işyerinde bir masa etrafında 4 şahsın 104 oyun kağıdı, 1 adet yazboz koçanı ve 160 TL para ile 'Yanık' tabir edilen oyunu oynadıkları görüldü. İşyerini çalıştıran bir kişiye 'Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapılırken kumar oynayan 4 şahıs hakkında ise 'Kabahatler Kanunu' gereğince idari yaptırım kararı uygulanarak

toplam 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Kumar oynatan 3 kişi, adli makamlara sevk edilirken kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 14 bin 552 TL para cezası uygulandı. İki olayda oyun masalarından ele geçirilen toplam 310 TL para 'Kabahatler Kanunu' gereğince mülkiyeti kamuya geçirilmesi için ilgili birimlere teslim edildi.