Küme düşen takımdan Fair-Play örneği

Kayseri Süper Amatör Küme'de son haftaya küme düşme korkusu ile giren Başakpınar Belediyespor, kendi durumunu bir kenara bırakarak şampiyonluğunu ilan eden rakibini açtığı pankart ile kutladı ve önemli bir Fair-Play örneğine imza attı.

Kayseri Süper Amatör Küme maçları haftasonu tamamlandı. Şampiyonun belli olduğu ligde küme düşecek son takım ise son doksan dakikalar sonrasında netlik kazandı. Son haftaya küme düşme hattında giren Başakpınar Belediyespor, şampiyon Yahyalıspor'a konuk oldu. Kendi durumunu bir kenara koyan Başakpınar Belediyespor, rakibinin şampiyonluğunu pankart ve çiçeklerle kutladı. Fair-Play- adına önemli bir adıma imza atan Başakpınar Kulübü, maç sonunda rakibine yenilerek küme düştü. Kulübün resmi sosyal medya hesabından ise bu konu hakkında, ''Futbol içinde düşmekte, kalmakta var. Ancak önemli olan dostluk ve karşılıklı iyi niyettir. Yahyalıspor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. Gelecek sezon yeniden şampiyon olarak hak ettiğimiz yere dönmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz'' açıklaması yapıldı.