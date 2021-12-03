Kümese giren vaşak doğaya bırakıldı

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde bir vatandaşın kümesine giren vaşak, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince doğaya bırakıldı.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir vatandaşın kümesine giren vaşak, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince doğaya bırakıldı.
İlçede bulunan Büyüktoroman Mahallesi'nde bir vatandaşın kümesine vaşak girmesi üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Gelen ihbar üzerine Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince açlıktan kümese girdiği düşünülen vaşak yakalandı. Veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra vaşak, ekiplerce yeniden doğaya bırakıldı.