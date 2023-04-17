KUMSMALL AVM'de etkinlikler hız kesmeden devam ediyor

Ara tatile giren çocuklara en güzel hediye KUMSMALL AVM'den geldi. Ramazan ayında 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden pek çok etkinlik gerçekleştiren KUMSMALL AVM, bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Çocukların çok sevdiği kahramanlardan Maşa ile Koca Ayı, KUMSMALL AVM'de sahnelendi. Sahne şovları ve danslarıyla dikkat çeken oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. 15-16 Nisan tarihlerinde iki seans halinde sahnelenen oyun, ara tatile giren çocuklar için en güzel hediyelerden birisi oldu. Çocuklar, Maşa ile Koca Ayı gösterisiyle doyasıya eğlenirken aileler de bayram alışverişlerini yapma imkanı buldu.