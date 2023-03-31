KUMSMALL AVM'den sihirli Pazar

Kuşların Prensi unvanıyla tanınan İllüzyonist Cengiz Yel, 2 Nisan Pazar Günü saat 16.00'da KUMSMALL AVM'de gösteri yapacak.

KUMSMALL Alışveriş Merkezi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Semazen, kukla gösterisi, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramı; KAYMEK Çocuk Şenliği, el sanatları workshopları, Osmanlı kıyafetleri ile fotoğraf çekimi gibi etkinlikler yine devam edecek. Bu etkinliklere hafta sonu İllüzyonist Cengiz Yel de katılacak.

Kuşları Prensi olarak da tanınan Cengiz Yel, 2 Nisan Pazar günü saat 16.00'da KUMSMALL AVM'de sahne alacak. İllüzyonist Cengiz Yel, yaklaşık 45 dakika süresince birbirinden ilginç gösterileri ile sahnede olacak.