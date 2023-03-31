İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

KUMSMALL AVM'den sihirli Pazar

Başta mobilya olmak üzere moda, lezzet ve eğlencenin merkezi olan KUMSMALL AVM, ziyaretçilerine sihirli bir Pazar günü vaat ediyor.

Kuşların Prensi unvanıyla tanınan İllüzyonist Cengiz Yel, 2 Nisan Pazar Günü saat 16.00'da KUMSMALL AVM'de gösteri yapacak.


KUMSMALL Alışveriş Merkezi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Semazen, kukla gösterisi, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramı; KAYMEK Çocuk Şenliği, el sanatları workshopları, Osmanlı kıyafetleri ile fotoğraf çekimi gibi etkinlikler yine devam edecek. Bu etkinliklere hafta sonu İllüzyonist Cengiz Yel de katılacak.


Kuşları Prensi olarak da tanınan Cengiz Yel, 2 Nisan Pazar günü saat 16.00'da KUMSMALL AVM'de sahne alacak. İllüzyonist Cengiz Yel, yaklaşık 45 dakika süresince birbirinden ilginç gösterileri ile sahnede olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.