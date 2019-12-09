KUMSmall Factory Projesi Canlı Yayında Tanıtıldı

Kayseri'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile finansmanı ve yapımı TOKİ tarafından sürdürülen Türk mobilya sektörünün amiral gemisi KUMSmall Factory Projesi'nde sona yaklaşılırken, GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik konuk olduğu 24 Haber TV canlı yayınında projenin detaylarını paylaştı.

KUMSmall Factory Projesi'nin yöneticileri ulusal medya merkezlerini ziyaret ederek tanıtım için start verdi. Bünyesinde ulusal birçok gazete, dergi ve televizyon bulunduran Türk Medya'yı ziyaret eden GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'e dev projenin detaylarını, mobilya sektörüne ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları anlattı. Proje, deneyimli gazetecileri heyecanlandırdı. Gazetecilerden projeye tam destek sözü alındı.

Samimi sohbet havasında geçen görüşmelerin ardından Tahir Çelik, 24 TV İstanbul stüdyolarında, Helin Aslan'ın canlı yayın konuğu oldu. Çelik, canlı yayında, 1,5 milyon metrekare açık, 900 bin metrekare kapalı alanı ve 180 bin metrekare kiralanabilir alanda 400 mağazası, 6 bin araçlık otoparkı ile Türk mobilya sektörünün ihracat rakamlarını bir kaç katına çıkararak ülkemizin mobilya sektöründe dünya ile yarışır bir konuma getireceğini söyledi. Projenin Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hayata geçtiğini vurgulayan Tahir Çelik “ KUMSmall Factory ülkemizin mobilya sektöründeki rekabet gücünü artıracak, ihracat rakamlarımızı katlayacak” dedi.