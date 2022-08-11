KUMSmall yaz konserleri başlıyor

Geçtiğimiz 23 Temmuz'da resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karma projesi KUMSmall AVM'de yaz konserleri başlıyor.

Kayseri ve çevre illeri müzik ve eğlenceye doyuracak konserlerden ilki gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği ve şarkıları dinlenme rekorları kıran Rap sanatçısı Sefo ile olacak. Sefo 13 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00'de KUMSmall AVM açık alanında vereceği konserde en sevilen şarkılarını seslendirerek Kayserili hayranlarıyla buluşacak.

KUMSmall AVM yaz konserleriyle ilgili açıklama yapan Erciyes KSS Başkanı Ercan Sarıkaya, “KUMSmall Yaz Konserleri ile yaz boyunca alışveriş merkezimizde yıldız isimleri ağırlayacağız. Ünlü sanatçıların yer alacağı ücretsiz konserlerle vatandaşların aileleriyle kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini amaçlıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve sonraki yıllarda da geleneksel hale gelmesini planladığımız ‘KUMSmall AVM Yaz Konserleri' ile hem Kayserili hemşerilerimiz hem de çevre illerden KUMSmall AVM' ye yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistlerimiz için güzel bir etkinlik programı hazırlamış olduk. Mobilyanın başkenti olan güzel şehrimiz Kayseri'yi bundan sonraki süreçlerde Sanatın ve Kültüründe başkenti yapmak için yaz-kış etkinlik programlarımızı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek ‘KUMSmall AVM Yaz Konserleri' serisinin ilki 13 Ağustos Cumartesi günü SEFO konseriyle başlayacak. Yaz konserleri serisi çerçevesinde 20 Ağustos'ta Mustafa Ceceli, 27 Ağustos'ta Can Koç, 03 Eylül'de Gökçe, 10 Eylül'de Yaşlı Amca Kayseri'de KUMSmall AVM de sevenleriyle bir araya gelecek. KUMSmall AVM Yaz Konserleri'mizde Ünlü sanatçılar, beğenilen şarkılarını yüzbinlerce Kumsmall AVM ziyaretçileriyle birlikte seslendirecek. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz konserlerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.