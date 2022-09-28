KUMSmall'da 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KUMSmall Alışveriş Merkezi'nin ortaklaşa düzenleyeceği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası 01 Ekim Cumartesi başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kısa sürede büyük bir hızla yayılan ve çok sevilen, heyecan ve eğlencenin dozunun hiç düşmediği 3X3 Basketbol Turnuvasını daha önce Cumhuriyet Meydanında düzenlemiştik. Bu tür müsabakalarla ‘Spor Her Yerde' sloganını yaygınlaştırarak spor için hiçbir engel olmayacağını, sporun her yerde yapılabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. KUMSmall AVM yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu turnuvayı planladık. 3X3 Basketbol Turnuvalarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza spor yaptırabilmeyi hedefliyoruz. Turnuvaya katılacak olan sporcularımıza başarılar diliyor, tüm basketbol severleri cumartesi günü bekliyoruz” dedi.

01 Ekim Cumartesi günü KUMSmall AVM Erkilet Girişinde yapılacak turnuva, ön eleme maçlarıyla başlayacak.