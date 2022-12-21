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KUMSmall'da Hediyelik Eşya Fuarı açılıyor

KUMSmall’da her yaşa ve her zevke göre gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor.

KUMSmall'da her yaşa ve her zevke göre gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha ekleniyor. KUMSmall ve Fethiye Belediyesi işbirliği ile yapılan etkinlik çerçevesinde Hediyelik Eşya Fuarı açılacak.


Akdeniz ve Ege'deki turizm bölgelerindeki hediyelik eşyalar KUMSmall ile İç Anadolu'ya taşınıyor. KUMSmall AVM ve Fethiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hediyelik Eşya Fuarı 22 Aralık Perşembe gününden itibaren Kayserililerle buluşacak. KUMSmall AVM'de açılacak fuar 22-25 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek.


KUMSmall AVM etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşacak olan Hediyelik Eşya Fuarı'nda el sanatları ve hediyelik ürünler yer alacak.

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