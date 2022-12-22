KUMSmall'da sergi ve fuar açıldı

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük mobilya dekorasyon AVM'si olan KUMSmall da bir günde iki ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in Kerem ile Aslı Sergisi'nin açıldığı KUMSmall'da ayrıca Fethiye Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Hediyelik Eşya Fuarı da kuruldu.

KUMSmall AVM her yaşa ve her zevke hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK kursiyerlerince “Erciyes'te Bir Sevda Masalı” temasıyla hazırlanan Kerem ile Aslı Sergisi, KUMSmall AVM zemin kat etkinlik alanında açıldı. Serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile KUMSmall AVM Müdürü Şeyma Bayazıt gerçekleştirdi. Serginin ilgi göreceğine inandığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, Kayserilileri Kerem ile Aslı sergisini görmeye davet etti.

KUMSmall AVM'de 25 Aralık tarihine kadar gezilebilecek olan Kerem ile Aslı Sergisi'nde diorama, el nakışı, alüminyum rölyef, Maraş işi, kurdele nakışı ve çini teknikleri kullanılarak yapılmış 22 eser yer alıyor. Sergide Kerem ile Aslı'nın Türkçe ve İngilizce olarak hikayesi de anlatılıyor.

Fethiye Belediyesi De KUMSmall AVM'de

KUMSmall AVM'de Fethiye Belediyesi'nin organizasyonuyla evlerde yapılan hediyelik eşyaların yer aldığı Hediyelik Eşya Fuarı da açıldı. 22-25 Aralık tarihleri arasında açık kalacak olan Hediyelik Eşya Fuarı'nda örme şapka, çanta ve patikler, deri çanta ve bileklikler, doğal taştan yapılmış takılar, ahşap oyuncaklar, yazmalar ve farklı tekniklerle yapılmış hediyelik eşyalar yer alıyor. Fuarda, Fethiye'ye özgü dastar bezi ve bu bezden yapılmış giysiler de sergileniyor.

Ayrıca etkinlik alanında sergi ve hediyelik eşya fuarının yanı sıra Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı da yer alıyor. KUMSmall AVM ziyaretçileri Hediyelik Eşya Fuarı, Kerem ile Aslı Sergisi ve Kitap Fuarı'nı aynı anda gezebiliyor.