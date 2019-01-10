Kungfu sporcusu katil zanlısı yakalandı

Kayseri'de 9 Ocak'ta işlenen cinayetin kungfu sporcusu olan katil zanlısının, 2014 yılında öldürülen Hüseyin Ekemen'in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de 9 Ocak 2019 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta Ufuk Akhan, gece 03.30 civarında O.G. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrasında yapılan ihbarla katil zanlısı O.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde, cinayetin işleniş şekli ve O.G.'nin beyaz bir araç kullandığının belirlenmesi Cinayet Büro Dedektiflerinin dikkatini çekti.

2014 yılında yine Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen'in öldürülmesi olayını çözmeye çalışan Cinayet Büro Dedektifleri iki cinayetin işlenmesi olayı üzerinde çalıştı.

2014 yılında boğazından, sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Ekemen'in olayını çözmeye çalışan Cinayet Büro Dedektifleri 5 yıl boyunca 4 bin 500 kişi ile görüşmüş, olayın gece olması nedeniyle herhangi bir suç şüphesi tespit edememiş ancak olay yerinden beyaz bir aracın ayrıldığını belirlemişti.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 9 Ocak 2019 tarihinde U.A.'yı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı O.G.'nin babası T.G.'ye ait olan beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı.

Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca şüphelinin bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen zanlı O.G. sorgusunda, maktül Hüseyin Ekemen'i tanımadığı, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti.

Gözaltına alınan zanlı O.G., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.