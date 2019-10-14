Kungfucu katil zanlısı: “Coşuyordum saçmalıyordum, polisler beni gaza getirdi”

Kayseri'de üç ayrı cinayetle suçlanan ve emniyette suçunu itiraf eden eskiden kungfu sporu yapan zanlı, 2007 yılında kız kardeşi hakkında laf çıkaran akrabasını öldürdüğü iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen sanık, “İlaçlarımı almadığım için coşuyordum saçmalıyordum, polisler beni gaza getirdi okumadan imzaladım” dedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak'ta Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan G.'yi gözaltına aldı. Zeliha Ü.'nün evini basan Orhan G.'nin defalarca zile basması üzerine paniğe kapılan kadının komşuları Ufuk Akhan'dan yardım istediği, fabrika işçisi Ufuk Akhan'ın da tüfeğini alarak aşağıya indiği, Orhan G.'nin cebinden çıkardığı bıçakla Ufuk Akhan'ı 7 yerinden bıçakladığı ortaya çıktı. Cinayeti araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip, Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli ile 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen cinayetini karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler, 4 bin 500 kişi ile görüşerek, olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri, Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldüren Orhan G.'nin babası T.G.'ye ait beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen Orhan G., sorgusunda maktül Hüseyin Ekemen'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini, bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti.

2007'de işlenen Şahin Metiner cinayetini de itiraf etti

Şüpheli Orhan G.'nin daha eski tarihlerde benzer yöntemle işlenmiş faili meçhul cinayetlerle bağlantısı olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro dedektifleri, 16 Şubat 2007 tarihinde Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu'da sokakta Şahin Metiner isimli şahsın başından, boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Zanlı Orhan G., yapılan sorgulamada Şahin Metiner'i de ‘kız kardeşi hakkında laf çıkardığı' için bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet savcısı refakatinde Orhan G.'ye yer gösterme işlemi yapıldı ve verdiği ifadelerle olayın birebir örtüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Orhan G., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık sanık Orhan G. hakkında Şahin Metiner cinayeti ile ilgili iddianameyi hazırlarken, diğer iddianamelerin halen hazırlanmadığı ve diğer cinayet dosyalarının başka ağır ceza mahkemelerinde görüleceği öğrenildi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan Orhan G., Şahin Metiner cinayeti ile ilgili davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık ve avukatı ile öldürülen Metiner'in şikayetçi olan annesi T.M. hazır bulundu.

“Polisler beni gaza getirdi, okumadan imzaladım”

Sanık Orhan G. mahkemede, “İddianameyi okuyunca zoruma gidiyor. Şahin Metiner'i kesinlikle ben öldürmedim. Yüklü miktarda ilaç içtim, ben aklanmak istiyorum, gerçek katili polisler bulsun. 1.5 yıl ilaçlarımı içmedim, ifade verdiğim zaman akıl sağlığım yerinde değildi. Şahin Metiner ile hiç husumetim yoktu, babamın dayısının oğludur. Sadece bir 150 TL'lik telefon meselesi oldu, onu da halletmiştik. Rahmetli öldürüldüğünde ben evdeydim, işe gidince öğrendim. Ben kendimi dizginleyemiyorum, kendimi üsteğmen zannediyorum, halen de zannediyorum. O an da ilaçlarımı almadığım için coşuyordum, saçmalıyordum, polisler beni gaza getirdi, okumadan imzaladım. İki üç gündür iddianameyi okuyorum, zoruma gidiyor. Ben sadece tek bir kişiyi karnından bıçaklayıp öldürdüm. Başka suçları ben işlemedim. Diğer dosyalarım da bu mahkemede birleştirilsin” diye konuştu.

“Müvekkilim ileri derecede şizofren hastası”

Sanığın avukatı ise müvekkilinin ileri derecede şizofren hastası olduğunu, iki üç yıldır ilaçlarını kullanmadığını, suçunu ikrar ettiği ifadeleri kabul etmediklerini söyledi. Öldürülen Metiner'in annesi T.M. sanıktan şikayetçi olduğunu söylerken, sanık Orhan G. “Boşa şikayetçi oluyorsun yenge, ben yapmadım” dedi.

3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Aralık ayına erteledi.