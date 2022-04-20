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Kural ihlalleri kaza getirdi

Kayseri’de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri'de kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.


Kayseri'de farklı tarihlerde kural ihlallerinden dolayı meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı. Kentin 2 farklı noktasında meydana gelen kazada, ışık ihlali yapan sürücüler, yeşil ışıkta geçen araçlara çarptı. Meydana gelen kazalar, saniye saniye kaydedildi.

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