İhlas Haber Ajansı

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Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi: 29 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıyan 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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