Kur'an-Kursundaki Minik Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İlçemiz 4-6 Yaş Akşemsettin Kur'an Kursunda Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi alan minik öğrencilerimiz karne heyecanı yaşadı.

Akşemsettin Kur'an Kursu'ndaki karne töreni İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı ve ardından Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunarak salavat getirildi.

Ayrıca Ramazan ayı içerisinde Kur'an'a geçen çocuklara salavatlar eşliğinde taçları takıldı.

4-6 yaş Akşemsettin Kur'an kursu yöneticisi olan Hatice Yalçın; "Diyanete bağlı 4-6 yaş Kuran kursları olarak, Bir hayalimiz var! İşlerini Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlayan merhametli ve imanlı nesiller yetiştirmek. Çocuklarımızın İslam dininin değerlerini fark etmesini, kazandığı bu değerleri günlük hayatta kullanmasını sağlamak, çocuklarımızı Kur'an'la ve Peygamber Efendimiz sünneti ile tanıştırmaktır. Rabbimiz bütün çocuklarımızı Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın. İnşallah çok güzel bir gelecek bizleri ve ülkemizi bekliyor" dedi.