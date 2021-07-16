Kurban etlerine 'hijyen' uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurban etlerinin parçalanmasının, muhafazasının ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının büyüm önem arz ettiği bildirildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurban etlerinde hijyenin önemli olduğu belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"Kurban Bayramı döneminde kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısı ile halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren gıda işletmeleri tarafından yapılması gerekmektedir. İş yerlerinin kurban bayramı süresince faaliyet dışı hareket etmeleri durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem tesis edilecektir."