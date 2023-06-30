Kurban keserken dikkat

Ayrıca kurban alacak vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yavuzyaşar; küpesiz hayvan alındığında oluşabilecek tüm zararın vatandaşın karşılayacağını aktardı.

Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Avukat İbrahim Yavuzyaşar; vatandaşın aldıkları hayvanın öncelikle küpesini kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Yavuzyaşar; "Kurban Bayramı zamanında en çok dikkat edilmesi husus, avukat olarak da en çok şikayetini dinlediğimiz kurbanlıklarda meydana gelen hastalık, aksaklık durumu. Bu durumlara maruz kalınmaması için hangi önlemlerin alınması gerektiğini müvekkillerimize anlatıyoruz ama toplumumuzun geneli bu konuda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Genel itibariyle hayvan pazarı dediğimiz yerlerde kurbanlıklar küpeli bir şekilde alınması lazım. Küpe zorunludur, küpesiz hayvan giremez. Kulağında küpe yoksa, herhangi bir kontrolden geçmediği, veteriner hekimin kontrol etmediği, bir sıkıntının yaşanabileceği hayvan anlamına geliyor. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz öncelik olarak küpesine bakmaları" dedi.

"Her türlü zararı vatandaş karşılar"

Alınan küpesiz hayvanda oluşabilecek bir problemde zararı hayvanı alan kişinin karşılayacağını aktaran Yavuzyaşar; "Küpesiz hayvan alınıyor genel itibariyle. Vatandaşlarımız bunu çok önemsemiyor. Böyle bir durumda vatandaşımız bir sıkıntı gördüğü zaman vatandaşımız acilen veteriner hekime ve ilgili makamlara bildirmesi lazım. Vatandaşımız kesmek için küpesiz hayvan satın almışsa vatandaşlar riske girmiş oluyor. Küpesiz hayvanı almak demek bütün zararları üstlenmek demek. Burada bir ibadet yapılıyor, sonuç itibariyle her iki tarafın da içinin rahat etmesi lazım. Böyle sıkıntılar bize de yansıyabiliyor. Küpesiz hayvan kontrolden geçmemiş hayvan demektir. Bundan dolayı da her türlü zararı vatandaş karşılar" ifadelerini kullandı.

"9 gün içerisinde başvurulabilir"

Kurban için alınan ve küpeli olduğu halde hayvanda herhangi bir sıkıntı yaşandığı taktirde vatandaşın 9 gün içerisinde gerekli yerlere başvurabileceğinin altını çizen Avukat Yavuzyaşar; "Ola ki küpeli aldık, bilgilerine baktık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Buna rağmen herhangi bir şekilde ayıplı bir satış olduysa mevcut kanunumuzda bunlar için özel bir süre var. Bu süre 9 gün. 9 günlük süre kurban satışlarında özellikle dikkat edilmesi gerekiyor, çünkü hak kaybına uğruyoruz bildirim yapılmazsa. Bu süreyi kaçırmadan hayvanda herhangi bir semptom, sıkıntı görüldüğü zaman bildirimde bulunulması lazım ki vatandaşımızın hakkı kaybolmasın" diye konuştu.

Cezası 6 ay ile 3 yıl

Kurban Bayramı'nda zaman zaman istemeyen görüntülerin meydana geldiğini de sözlerine ekleyen Avukat İbrahim Yavuzyaşar; hayvana her türlü eziyet ve işkencenin suç olduğunu belirtti. 6 ay ila 3 yıla kadar hapis cezasının bulunduğunu dile getiren Yavuzyaşar; "Görmek isteyemeyeceğimiz manzaraları her bayramda görebiliyoruz. Kasaplarımız genel olarak aslında işinin ehli, hayvana gereken özeni gösteriyorlar. Ama arada istenmeyen görüntüler çıkabiliyor. Kurban başlı başına bir canlı. Bundan dolayı da maddi olarak bir yaptırımı var. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinde de söylendiği üzere hayvana psikolojik veya fiziksel eziyet suç. 6 ay ila 3 yıla kadar hapis cezası var. Bunu bilerek kimse yapmıyor ama tabi ki dikkat edilmesi lazım. Kurban Bayramı'nda görev yapacak kimse buna özellikle dikkat etmesi lazım ki hem böyle görüntüler ortaya çıkmasın hem de sonra onların da başı ağrımasın. Kurban ibadeti sonuçta hassas bir ibadet, hayvan eziyet çekmesin. Bu ibadeti yerine getirirken bunlara dikkat edelim" dedi.