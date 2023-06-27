Kurbanlığı yatırmada pratik çözüm: Yıkmatik

Kurban Bayramı'nda zaman zaman vatandaşların büyükbaş kurbanlığı yatırmada yaşadıkları zorluklara 'yıkmatik' çözüm olacak. Birçok vatandaş kurbanlığı yatırmak için uzun uğraşlar verirken, 'yıkmatik' ile 2 dakikada kurbanlık büyükbaş hayvan yatırılarak kesime hazır hale getiriliyor.

Yıkmatik sayesinde kurbanlık hayvanın çok rahat bir şekilde yatırıldığını aktaran bıçakçı Furkan Yirmidokuz, "Artık eskisi gibi değil, her şey değişiyor. Eskiden hayvana omuz atmalar, yıkmaya çalışmalar, 5-6 kişi ile üzerine atlamalar bitti. Artık 'yıkmatik' dediğimiz olay var. Zincirleri hayvanın ayağına geçiriyoruz. Halkanın ucunu çektiğimiz zaman hayvan direkt yere düşüyor. Toplamda 5 dakikada hayvan yerde, hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hayvan kendini bırakıyor. Yıkmatiğin fiyatı ise 400-450 TL civarında" dedi.

Öte yandan, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bıçakçılarda yoğunluk yaşanırken, Furkan Yirmidokuz, geçen seneye oranla yeni bıçak satışı ve bıçak biletme oranının düştüğünü söyledi. Yirmidokuz, "Vatandaşlardan bazıları kurban kesemiyor, kesen ise kasaba verdiğini söylüyor. Bıçak biletme veya yeni bıçak satışı geçen seneye göre yüzde 90 oranında düşmüş durumda. Bıçak bilemede geçen sene bu zamanlar normalde 3 saatlik sıramız olurdu şu an 1 saatlik sıramız var" ifadelerini kullandı.