Kurbanlık alacaklara uzmanından önemli uyarılar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri'de kurbanlık hayvanlar görücüye çıkmaya başladı. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, vatandaşlara kurbanlık alırken dikkat etmeleri hususlar hakkında bilgiler verdi. Hayvanların özellikle dış uzuvlarında eksik olmaması gerektiğini söyleyen Akgün Ergül, ”Bu sene Temmuz'un 20'sinde kurban ibadetimizi yerine getireceğiz ve az bir süre kaldı. Özel çiftliklerde kurbanlar görücüye çıktı. Vatandaşlarımız da ayın 1'i itibari ile belediyenin belirlemiş olduğu hayvan satış yerlerinde de görevli veteriner hekimler eşliğinde kurbanlarını alabilirler. Vatandaşlar bizlere sağlıklı bir hayvan nasıl olur? Alırken nelere dikkat ederiz? Yaşını nasıl anlarız? Şeklinde bir takım sorular soruyor. Büyükbaş hayvanlarda kurban alırken özellikle ön dişlerine bakarız. Süt dişleri dediğimiz inci tanesi gibi sıralanmış alt çenesindeki dişlerin, öndeki 2 dişin düşüp, yerine daha belirgin dişlerin çıkmış olması lazım. Bu şekilde dişini tamamlamış hayvanlar 2 yaşını doldurmuş ve kurban olabilecek vasıftaki hayvanlardır. Bunun haricinde dış görünüşünde hayvanın herhangi bir uzvunda eksik olmamalı. Özellikle mesela kuyruğu kopuk olmamalı, boynuzları düşük olmamalı, kulaklarında herhangi bir kesik veya tamamı ile kopuk olmaması lazım. Kurban ibadetini yerine getirebilmek için, hayvanın fiziksel olarak uzuvlarının eksik olmaması lazım. Bunun dışında sağlıklı bir hayvanı dış bakımdan vatandaşlarımızın anlaması mümkün olmayabilir ama hekim arkadaşlarımız anlayabilir ve vatandaşlarımız satış yerlerinde direkt irtibata geçebilirler. Genel olarak tabir edecek olursak yemini yiyen, gevişini alan, durgun olmayan hayvanlar genellikle sağlıklı statüdedir. Nasıl ki insanlar nezle olduğunda burunlarından akıntı ve salya geliyorsa, hasta hayvanlarda da hastalık durumlarında özellikle akciğer hastalıklarında burunlarından iltihap tarzında bir akıntı gelir. Buna dikkat edebilirler. Sağlıklı hayvanda böyle bir akıntı olmaz. Dışkıları da kontrol edilebilir. İshal gibi bir dışkı varsa o hayvanda bir hastalık belirtisi vardır. Bunların haricindeki hayvanlar da sağlıklı statüsünde sayabileceğimiz hayvanlardır” dedi.

"Hayvanlardaki kulak küpesi, kimlik numarası kadar önemli"

Ergül, hayvanlardaki küpelerin insanlardaki kimlik numarası kadar önemli olduğunu ve bilgilerin tespit edilmesinde yardımcı olduğunu söyleyerek, “Hayvanlardaki kulak küpeleri bizim kimlik numaramız gibidir. Yapılan her işlem o küpe numarasına işlenmiş olur. Burada hayvanın yaşı da belirlenmiş olur aynı zamanda ama bazen burada da yanılma olabiliyor. Bizim için asıl önemli olan konu burada ön dişlerinin değişmiş olması. Biz her zaman için özellikle satış yerlerinde küpesiz hayvanları sokmuyoruz. Tüberküloz dediğimiz hastalık durumunda özellikle Kurban Bayramı'nda bunlarla karşılaşmış oluyoruz biz. Devletin geri ödeme yaptığı bir hastalık durumu bu. Vatandaşlar dış görünüşten tüberkülozu bilemeyebilirler ama kesildikten sonra hayvanın iç organlarında, göğüs boşluğunda, akciğerlerinde kaburgaya yapışmış şekilde olur ve bilye büyüklüğünde iltihap odakları olur. Hatta mideye kadar iç organlara sirayet eder. Böylesi bir durumda karşılaştıkları zaman, kesinlikle o hayvana ve ete müdahale etmesinler. Bulundukları ilçe müdürlüğüne, veteriner hekimlere ulaştıklarında rapor tutulur. Sonrasında hayvan imha edilir. Kulak küpesi de burada devreye girer. Küpesi ve kaydı olan her hayvana devletimiz yüzde 99'a kadar oranda bir tazminat ödemesi yapar. Vatandaşlarımız kurbanının parasını alır, daha sonra da kurban ibadetlerini gerçekleştirirler” ifadelerini kullandı.