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Kurnazın yardımcılığına Nihat Koç getirildi

Teknik Direktör olarak Ferhat Kurnaz ile anlaşma sağlayan Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Emar Grup FK, yardımcı antrenörlük görevine ise Nihat Koç’u getirdi.

Teknik Direktör olarak Ferhat Kurnaz ile anlaşma sağlayan Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Emar Grup FK, yardımcı antrenörlük görevine ise Nihat Koç'u getirdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, Nihat Koç ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: Teknik direktörlük konusunda Ferhat Kurnaz ile anlaşma sağlayan kulübümüz yardımcı antrenör olarak Nihat Koç ile anlaşma sağlamıştır.


-A- Takım seviyesinde hocamızın yanında yer alacak Nihat Koç hocamız aynı zamanda Alt Yapı çalışmalarıyla da bizzat ilgilenerek kulübümüzü oyuncu yetiştirebilecek bi seviyeye getirecektir.


Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun.”

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