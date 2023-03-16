Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te kurtarma çalışmalarına giden ANDA Kayseri Arama ve Kurtarma ekibi, enkaz altından çıkardıkları 2,5 yaşındaki Hilal Töremen'e verdikleri sözü tutarak annesini de kurtardı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Gaziantep de etkilendi. Depremin ardından Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Hilal Töremen'e ulaşan ekip, küçük kıza verdikleri sözü tutarak yaklaşık 5 saat sonra 23 yaşındaki annesi Hatice Töremen'i de enkaz altından çıkardı.

Enkazdan çıkardıkları küçük kızın kendilerine umut olduğunu söyleyen ANDA Kayseri Arama Kurtarma ekibi gönüllüsü Serkan Emre, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acıları bir daha göstermesin inşallah. Depremin olduğu ilk gün saat 06.00 gibi Kayseri'den çıkış yaptık. Osmaniye'ye görevlendirildik ve giderken Nurdağı'nda kaldık trafikten dolayı. Yolun açılmasını talep ettik ama yollarda çok konvoy vardı, çatlamalar ve ayrılmalar vardı. O yüzden Osmaniye tarafına geçemedik. Orada kalınca polisler bize ilçe emniyet müdürlüğü lojmanlarının yıkıldığını söyledi. Biz de yakındık ve hemen oraya intikal ettik, orada ekip olarak çalışmaya başladık. Orada bizlere umut olan, umut veren ilk çıkardığımız zaten 2,5 yaşındaki Hilal kızımızdı. Daha sonra hemen hemen 3 saatlik bir çalışmanın neticesinde Hilal kızımızı enkazdan çıkardık. Kızımızı kucağıma aldığımda kulağına eğilip “ANDA'lar olarak anneni almadan buradan gitmeyeceğiz” dedim ve ona bir söz verdik. Şükürler olsun verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kızımızı çıkardıktan takribi 5 saat süren çalışma sonucunda annesi Hatice kardeşimizi de çıkardık. Bizlere umut oldu, güç verdi” dedi.

Emre, halkın daha bilinçli olmasını ve kurtarma çalışmalarında gönüllü olmasını istediklerini söyleyerek, “Vatandaşlarımıza bu konularda gönüllü olmalarını, gönülden gönüle tavsiye ediyorum. Biz ANDA'lar olarak fedakar olmaya değil, feda olmaya geldik. Bize bu bağlamda kahraman diyorlar ama biz kahraman değiliz. Bu enkaz altında kalanlar bizim annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve evlatlarımız. Bir evlat olarak ben annemi babamı o enkaz içerisinden çıkardıysam ya da çıkardıysak, bir baba olarak evladımızı çıkardıysak biz kahraman değiliz. Bu yüzden halkımızın daha bilinçli olmasını ve gönüllülük esaslı olduğu için de gönüllü olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.