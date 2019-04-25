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Kurtarılmayı böyle bekledi

Kayseri’de meydana gelen tır ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ve 112 ekiplerince kurtarılmayı bekledi.

Kayseri'de meydana gelen tır ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında, araçta sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ve 112 ekiplerince kurtarılmayı bekledi.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde meydana gelen kazada tır ve kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön bölümü büyük hasar alırken sürücü 38 yaşındaki Murat B. şoför mahallinde sıkıştı. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Murat B.'ye ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Murat B. 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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