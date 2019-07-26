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Kurtuluş Karamustafa:"Kayseri Üniversitesi'nin kurulumu ve gelişimi için desteklerini esirgemeyen ve yanımızda olan yöneticilerimize teşekkür ederim"

Türkiye’nin yeni üniversitelerinden Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) kampüs alanı için düşünülen arazide, Rektör Prof.

Türkiye'nin yeni üniversitelerinden Kayseri Üniversitesi'nin (KAYÜ) kampüs alanı için düşünülen arazide, Rektör Prof. Dr. Kurutuluş Karamustafa ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın incelemelerde bulundu.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Semra Aksoylu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ile ilgili müdürlerin de katıldığı gezi ve inceleme çalışmalarında konuşan Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi'nin kurulumu ve gelişimi için desteklerini esirgemeyen ve yanımızda olan şehrin tüm yöneticilerine ve siyasilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Kayseri Üniversitesi kampüsünün ilçelerinde kurulacak olmasının ilçeleri adına sevindirici olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, kampüs alanı olarak düşünülen arazide çalışmaların biran önce tamamlanması için belediye olarak üzerlerine düşecek olan her türlü desteği vereceklerini ifade etti.


Talas Belediye Başkanı Yalçın, “Yapılacak üniversite kampüsünün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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