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Kürtüncü OSB Başkan adaylığını açıkladı

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün yapılacak olan Olağan Genel Kurulu için Ahmet Hilmi Kürtüncü, aday olacağını açıkladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün yapılacak olan Olağan Genel Kurulu için Ahmet Hilmi Kürtüncü, aday olacağını açıkladı.


Düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Kürtüncü, bilgili ve sorumluluk sahibi, dinamik iş insanlarıyla yola çıktıklarını ifade etti. Kürtüncü; "Bugünlere gelmemizde emeği geçen bütün sanayi yönetimlerimize teşekkür ediyorum. Doğduğumuz, büyüdüğümüz ilimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve sanayimize fayda sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek için bu yola çıktık. Arkadaşlarıma, bizleri destekleyen sanayicilerimize saygılar sunuyorum" diye konuştu.


Göreve geldikleri takdirde yapacakları projeler ile ilgili de bilgiler veren Kürtüncü; "Eğer göreve gelirsek sanayicilerimize faydalı olacağına inandığımız birçok projeyi hayata geçirmek istiyoruz. En önemli projemiz israfla mücadele. Organizemizin kaynakları verimli şekilde kullanılacaktır. Çalışanların verimini artırmak ve maliyetlerimizi artırmak yönelik çalışmalar yapılacaktır. Tehlikeli atıklar toplanacaktır ve tek elden atık bertaraf tesislerine gönderilecektir. Teknoloji bölgeleri kurulacak, ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Sektörel bazda araştırmalar yapılarak tüm dünyadaki satın alma heyetleri şehrimize getirilerek sanayicimizle yüz yüze görüştürülecektir. Enerji maliyetlerinin azalmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. OSB elektrik dağıtım bedeli düşürülecektir, su ve doğalgaz bedeli düşürülecektir. Organize Sanayi Bölgemizde ihtiyaç olan tüm malzemeler yerli malı olarak kullanılacaktır. Rekabetçi, denetlenebilir ve şeffaf satın alma sistemleri kurulacaktır" dedi.


Kürtüncü daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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