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Kuruköprü'de doğalgaz sonrası asfalt çalışması

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, bu sene ilk kez doğalgaz kullanılacak Kuruköprü Mahallesi’nde hat döşeme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte asfalt yenileme çalışması başlattı.

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, bu sene ilk kez doğalgaz kullanılacak Kuruköprü Mahallesi'nde hat döşeme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte asfalt yenileme çalışması başlattı.


Kış gelmeden ilk gazın verilmesi için 22 kilometrelik alanda yol yenileme ve asfalt çalışması yürütülüyor. Kuruköprü ile Gürpınar mahallelerinin bağlantı yolu olan Fatih Caddesi'nde eski asfalt sökümünün ardından dolgu ve düzenleme işleri tamamlandı. Daha sonra 1 kilometrelik kısmın sıcak asfaltını seren ekiplerin çalışması mahalle meydanına kadar ulaştı.


KURUKÖPRÜ'DE DOĞALGAZ HEYECANI


Kuruköprü'deki vatandaşların doğalgazla tanışma heyecanını kendisinin de yaşadığını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Geçen sene Başakpınar'ı doğalgaz ile buluşturmuştuk. Bu sene de Kuruköprü'de bu heyecanı yaşıyoruz. Çevreci ve ekonomik olan doğalgazın bu mahallemizde de kullanılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayserigaz ve belediyemiz personeline teşekkür ediyorum. Doğalgazın şimdiden Kuruköprümüze hayırlı olmasını diliyorum. Yollardaki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.


Mahalle sakinleri de hem doğalgaz, hem de yol yenileme çalışmaları için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

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