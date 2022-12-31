Kuruyemişçilerde "yılbaşı" yoğunluğu

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, yılın son gününde vatandaşların kuruyemiş almak için dükkanlarda yoğunluk oluşturduğunu söyleyerek, "Yılbaşı hazırlıklarımızı yaptık. Herkes kesesine göre hareket ediyor” dedi.

Yılbaşında vatandaşların kuruyemiş almak için dükkanları doldurduğunu dile getiren kuruyemişçi Cuma Tan, yılbaşında kuruyemiş almanın insanlarda oturmuş bir alışkanlık olduğunu söyledi. Tan, “2022 genel anlamda pekte hayırlı geçmedi. 2023 umarım bundan daha da iyi geçer. Biz kuruyemişçi olarak işimizin başındayız. Yılbaşı hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızda oturmuş bir alışkanlık var. Yılbaşı gecesi kuruyemiş tüketimi ile ilgili onu da göz önüne bulundurarak, hazırlıklarımızı yaptık. İlgi yoğun çok şükür, herkes kesesine göre hareket ediyor. Alışveriş ortamı canlı, bizde ona göre pozisyonumuzu aldık bekliyoruz. Fiyatlar geçen seneye bakarak yüzde 30-50 farklılık gösteriyor. Kuruyemiş diğer gıda ürünleri içerisinde fiyat geçişleri anlamında daha az kaldı. Daha makul oldu. Birkaç ürün var kıyas kabul etmeye. İhracatından dolayı antepfıstığı gibi, onun dışındaki ürünlerde fiyat artışı enflasyon gerçeğinin altında” şeklinde konuştu.

Fiyatlar hakkında bilgiler veren Tan, “Hazır karışık çerezlerimiz var. İçinde leblebi ürününün fazla olduğu onun kilosu 90 TL. Meyveli bir karışımımız var onun kilosu da 140 TL. Şekerlemeli karışımımız var 125 TL kilosu. 160, 240 TL olarak içerisindeki ürüne göre değişiyor. Kaju beni çok şaşırttık 200 TL'de kaldı fiyatı. Badem 190 TL. Giresun'un fındık içi ürünü var. 200 TL kilosu. Ay çekirdeğimiz 25 TL'ye de var. 60 TL'ye de var. Her keseye hitap edecek şekilde. Patlayan mısırımız var 30 TL fiyatı. Fiyatlar alınamaz ya da insanları bir gün için zorlayacak düzeyde değil. Umarım herkes görüşemediği aile yakınlarıyla yılbaşını birlikte geçirirler. Bizim inanışımızda yılbaşı yoktur. Ancak insanlar bugünü fırsat bilip, oturup, ailecek eski günlerin anısına televizyon izliyorlar ve bir arada geçiriyorlar. Yine bir arada geçirsinler. Herkese hayırlı yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.