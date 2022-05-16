Kuş Evi Sergisi açıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve şube müdürlerinin ziyaret ettiği Kuş Evleri Sergisi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Sergide açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı; “Gençlik merkezlerimiz tarafından yürütülen atölye çalışmaları çerçevesinde gönüllü eğitmenimiz Cuma Atılgan ve gönüllü gençlerimiz tarafından sanat eseri oluşturularak yapılan kuş evleri gerçekten çok ilgi çekici. Değerli eğitmenimize ve gönüllü gençlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.