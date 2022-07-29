Kuşçu Marina Misafirlerini Ağırlıyor

Kocasinan Belediyesi, Erasmus çerçevesinde Kayseri'ye gelen Bosna Hersekli öğrencileri, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi ile Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Kuşçu Marina'da ağırladı. Yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşçu Marina'nın doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla turizmin merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bosna Hersekli Erasmus öğrencilerini önce General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nde sonra ise İç Anadolu'nun sahil kenti olan Kuşçu Marina'da misafir eden Kocasinan Belediyesi, gençlere eşsiz bir gün yaşattı. General Emir Merkezi hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, tesise hayran kaldı. Ardından maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina'da tekne turu gezinti yapan misafirler, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Kulübü'nün vermiş olduğu konsere eşlik etti. Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını ve cazibe merkezi haline getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Kuşçu'da bungalov evlerle bir ‘Tatil Köyü' kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7'den 70'e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzarayı izleme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocuk oyun grupları ve 7'den 70'e herkese hitap eden fitness aletleri konuşlandırdık. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz göl kenarına ise dekoratif led aydınlatma ile geceleri görsel keyif sunuyoruz. İnşallah Kuşçu'yu çok daha büyük bir alana çevirip, şehrin sosyal hayatına can suyu olacak bir bölge haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.