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Kütüphaneler sıkı Covid-19 tedbirleri ile okuyuculara hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler, sıkı Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet vermeye devam ediyor.

Ateş kontrolü, dezenfektan, kitap sterilizasyon uygulamalarının yapıldığı kütüphanelerde sosyal mesafe kuralı da sıkı sıkıya uygulanarak 4 metrekareye 1 okuyucu gelecek şekilde hizmet veriliyor.


Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de salgınla mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemlerine ve denetimlerine devam ederken, geleceğin aynası olarak gördüğü gençlerin eğitimi için özel önem verdiği kütüphanelerinde sıkı Covid-19 tedbirleri uyguluyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kişi kapasiteleri yeniden düzenledi. Her 4 metrekareye 1 okuyucu gelecek şekilde kütüphaneler hizmet veriyor. Öğrenciler ateş kontrolü ile içeri alınıyor ve kütüphanelerin girişinde ve muhtelif yerlerinde dezenfektanlar bulunuyor. Ayrıca kütüphanelerin içerisinde bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanarak tedbirlere azami hassasiyet gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi gençlerin kütüphanelerde daha güvenli ve daha hijyenik vakit geçirmeleri için hem kütüphanelerin içerisine dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor hem de tüm kitaplar kitap strelizasyon cihazı ile dezenfekte ediliyor.


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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