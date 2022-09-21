İhlas Haber Ajansı

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Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte yarın kuvvetli yağışın etkisini göstereceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.



Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:


"Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe Kayseri genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kayseri'nin kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden


yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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