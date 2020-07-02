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Kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri’de, kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Kayseri'de, kuyuya düşen kaz itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan kuyuya vatandaşlar tarafından kaz düştüğü ihbarı yapıldı.


Yapılan ihbarı değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri olay yerinde kuyuya düşen kazı kurtarmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında kuyudaki kaz kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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