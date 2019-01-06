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Kuzeyboru: 3 -K.OSB Teknik Koleji Atletik: 0

K.

OSB Atletik, Aksaray deplasmanında Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü'nden set alamadan sahadan mağlup ayrıldı.


TVF Voleybol 2. Ligi 5. Grup'un kritik maçı için OSB Atletikspor takimi Aksaray deplasmanına gitti. Deplasmanda Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan sultanlar, şampiyonluk yolunda bir maç kaybetti. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan OSB Atletik'i deplasmanda 100 kişilik taraftar grubu da yalnız bırakmadı. Centilmence geçen karşılaşma sonrasında OSB Atletik yönetimi Aksaray Emniyet Müdürü, Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerine ve teknik deyetine gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.

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