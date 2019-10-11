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Lastiği patlayan patates yüklü tır köprüde asılı kaldı

Kayseri’de lastiği patlayan patates yüklü tır bariyerleri aştıktan sonra şarampole devrilmekten son anda kurtularak köprüde asılı kaldıKaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana geldi.

Kayseri'de lastiği patlayan patates yüklü tır bariyerleri aştıktan sonra şarampole devrilmekten son anda kurtularak köprüde asılı kaldı



Kaza, Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Erkilet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Y. yönetimindeki 33 FYv 238 plakalı patates yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Bariyerleri aşan tır, şarampole devrilmekten son anda kurtularak, köprüde asılı kaldı. Kazada, sürücü burnu bile kanamadan tırdan çıkarken, tırda yüklü olan patatesler etrafa saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen tırda inceleme yaparken, kazanın meydana geldiği yolda da güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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