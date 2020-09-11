Lennon ligin başlamasını bekliyor

Hes Kablo Kayserispor'un İngiltere'den transfer ettiği Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitesinden maçların başlamasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Lennon, İngilizce paylaşımında "Firstly a massive thank to the president, director and manager for bringing me here to Kayserispor. I can't wait for the season to start now" cümleleri kurdu.

Lennon, "Öncelikle beni Kayserispor'a getirdiği için başkan, antrenör ve menajere çok teşekkür ediyorum. Sezonun başlamasını bekleyemiyorum. Şimdi başlasın" paylaşımı yaptı.