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Lennon transferi gündem oldu

Hes Kablo Kayserispor’un transfer ettiği Aaron Lennon sosyal medyada gündem oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un transfer ettiği Aaron Lennon sosyal medyada gündem oldu.


Hes Kablo Kayserispor yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 33 yaşındaki İngizli futbolcu Aaron Lennon, sosyal paylaşım sitelerinden Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın kendi hesabından duyurduğu ve İHA'nın binlerce abonesine servis ettiği transfer haberi, sosyal medya da gündem oldu.


Hem Türkiye basınında hem de Avrupa basında geniş yer bulan Aaron Lennon yeni sezonda Hes Kablo Kayserispor forması giyecek.

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