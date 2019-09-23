İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Levent Gülen ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un savunma oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un savunma oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu.


Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlık kervanına Levent Gülen'de eklendi. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden savunma oyuncusu Levent Gülen'e “akut apandisit” tanısı konuldu ve hemen ameliyat oldu.Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Karın ağrısı şikayeti olan Kulübümüz sporcularından Levent Gülen'in sağlık sponsorumuz Özel Dünyam Hastanesinde yapılan incelemesinde “akut apandisit” tanısı konulmuş ve laparaskopik apendektomi operasyonu ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.