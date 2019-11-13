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Levent Gülen ameliyat oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor futbolcusu Levent Gülen ameliyat oldu.


Spor Toto Süper lig'in 18. sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da defans oyuncusu Levent Gülen ameliyat oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel A takım oyuncularımızdan Levent Gülen 07.11.2019 tarihindeki antrenmanda sol diz ön çapraz bağından yaralanmış olup, 13.11.2019 (bugün) tarihinde ön çapraz bağ rekonstriksiyon cerrahisi ile tedavi edilmiştir. Takıma dönüş sürecinin yaklaşık 6 ay olacağı öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, daha kuvvetli şekilde aramıza döneceğine inanıyoruz" denildi.

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