LGS Türkiye birincilerinden Tanrıkulu: "Sınava çalışırken teknolojik aletlerden uzak durdum"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birinciliği elde eden Erşad Tanrıkulu'yu makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Sınav sürecini anlatarak tavsiyelerde bulunan Tanrıkulu, "Sınava çalışırken teknolojik aletlerden uzak durdum" dedi.

Erciyes Ortaokulu öğrencisi Erşad Tanrıkulu, LGS'de 500 tam puan alarak dereceye girdi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, başarılı öğrenciyi makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Çandıroğlu, "Bütün okullarımız aynı ama böyle bir başarının devlet okulundan olması ayrıca bizi mutlu etti. Bu da okullarımızın süreç içerisinde ne kadar gayret verdikleri ve öğrencilerimize ne kadar sahip çıktıklarının da bir göstergesidir. Başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmen arkadaşlarımıza, emek ve destek veren bütün eğitim camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çocuğumuz 500 tam puan aldı ama bunun haricinde diğer okullarımızda bir boşu olan, bir yanlışı olan öğrencilerimiz var. Bu sınavda da bunlar ciddi anlamda başarı demektir. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Hayatta başarılarının devamını diliyorum. Memleketimizin hem bu tip azimle çalışanlara, de bu beyinlere ihtiyacı var. Geleceğimize katkı sağlayacağınızı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte milli eğitim camiası olarak yardım ve destek noktasında elimizden gelen ne varsa hem yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

"Sınava çalışırken teknolojik aletlerden uzak durdum"

LGS'de derece elde eden Erşad Tanrıkulu ise, "Sınava hazırlanırken başarılı olmamın en önemli kurallarından birisi, disiplinli olmamdı. Bu disiplinimi ve sürekliliğimi korumaya çalıştım. Sürekli olarak kitap okudum. Okuduğunu anlama açısından kitap okumak çok önemli. Sınavda da bana yardımı oldu. Kitap okumak verebileceğim en büyük önerilerden birisidir. Başarımın sırlarından birisi de, teknolojik aletlerden uzak durmamdır. Bu aletler hedefe kitlendiğimizde dikkatimizi dağıtacak hususlardan birisidir. Bu yüzden teknolojiye ne kadar dikkat edersek ve kendimizi ne kadar sınırlandırırsak bizim için o kadar iyidir. Bundan sonra da iyi bir liseye yerleşebilirsem, vatanıma ve memleketime hayırlı bir insan olmak istiyorum. Bu yolda çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Ziyarette Erciyes Ortaokulu Müdürü Mustafa Sert de hazır bulundu.