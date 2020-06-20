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LGS'YE hastanede girdiler

Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören öğrenciler, gerekli tedbirler alınarak tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler, gerekli tedbirler alınarak tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi.


Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrenciler, hastane personeli ve gözetmenler eşliğinde tedavi gördükleri hastanede LGS sınavına girdi. Sınav sırasında hastane personeli ve MEB gözetmenleri her türlü önlemleri alarak sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağladı.

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