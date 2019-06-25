İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS'ye ‘Tekden' damgası

Özel Tekden Ortaokulu’nda 4 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam not alırken, yüzde 1’lik dilimde 35, yüzde 2’lik dilimde ise 60 öğrenci yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Özel Tekden Ortaokulu'nda 4 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam not alırken, yüzde 1'lik dilimde 35, yüzde 2'lik dilimde ise 60 öğrenci yer alarak büyük bir başarıya imza attı.


LGS sınavının açıklanmasının ardından Özel Tekden Ortaokulu'nda heyecan yaşadı. Sınava giren 239 öğrenciden 4'ü sınavdan tam not alırken, yüzde 1'lik dilimde 35, yüzde 2'lik dönemde ise 60 öğrenci yer aldı.


Başarılı öğrenciler, düzenlenen tören ile ödüllendirildi. Özel Tekden Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Çok büyük bir mutluluk tablosuyla karşı karşıyayız. Her yıl artarak devam eden Tekden Eğitim Kurumlarının başarısı bu yılki LGS'de de kendini göstermiştir. Bölgemizin en başarılı okulu olduğunu bu sonuçlarda ispat etmiştir. İnşallah lisemizin sonuçları açıklandığında da böyle bir başarı bekliyoruz. Allah bu başarılarımızı daim etsin. Bu yıl okulumuzdan 239 öğrenci LGS sınavına girdi. Bu bir özel okul için iyi bir sayı. Bu arkadaşlarımızın getirdiği sonuçlarda gerçekten okulumuzun bölgede ne kadar başarılı olduğunu göstermiştir. Bu yıl okulumuzda 4 öğrencimiz tam puan aldı. Bölgemizde bu başarıyı gösteren bir başka okul yoktur. Yüzde 1'lik dilimde 35 öğrenci, yüzde 2'lik dilimde ise 60 öğrencimiz üstün derecelere imza atmışlardır. Ayrıca öğrencilerimiz 423 defa farklı derslerden en az 1 alanda bütün soruları cevaplayarak bu büyük başarıya imza atmışlardır. Nitelikli okullara girebilecek öğrenci sayısı 143'tür. Sadece kendi okul programına bağlı kalarak ve sosyal etkinliklerden de vazgeçmeyerek farklılığını gösteren Tekden Eğitim Kurumları bireysel başarının yanında kitlesel başarıda da ilimize ve ülkemize örnek olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından öğrenciler öğretmenleri ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çekindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.