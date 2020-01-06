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Lider deplasmandan galibiyetle döndü

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 8.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep ekibi Zeugma set vermeden 3-0 mağlup namağlup yoluna devam etti.


Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Ligi 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji ve Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta rakibi Zeugma takımını ilk sette 25-19, ikinci sette 25-21 ve üçüncü sette 25-14 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Kayseri'ye galibiyetle döndü. Rakibi karşısında ilk iki sette zorlanmasına rağmen oyundan kopmayan OSB Teknik Koleji Atletikspor rakibine set şansı tanımadı.


Ligde geride kalan 8.hafta sonunda mağlubiyet almayan tek takım konumunda bulunan OSB Teknik Koleji Atletikspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen OSB Teknik Koleji Atletikspor puanını 23'e çıkarmayı başardı.

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